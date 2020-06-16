لجنة طوارئ الخريف بالمناقل تؤكد تكامل الجهود لدرء آثار الخريف





أكدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية المناقل في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ محمد علي عبد الله المدير التنفيذي للمحلية أهمية التنسيق وتكامل الجهود مع إدارة الري في تطهير القنوات الرئيسة والاستفادة من الآليات للتدخل السريع والأداء الإستباقي الى جانب صيانة المعابر وطرح الطرق .

وأعلنت المهندس رندا الحاج عبد الرحيم مقرر لجنة طوارئ الخريف جاهزية إدارتها من وحي الأداء التراكمي والخبرات والتجارب لمعالجات كل طوارئ الخريف.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني وضع جملة من التدابير لتجاوز أزمات الخريف وذلك بالتعاون والتنسيق على المستويين الافقي والرأسي .

وأعلن مدير هيئة المياه تسخير ورش الهيئة لصيانة طلمبات الشفط المتعطلة لسحب المياه التي تحاصر القري أو تغمر الرقعة الزراعية .

وتعهد المهندس منتصر جعفر محمد أمين عام تجمع الحرفيين بالمحلية بصيانة كل المركبات الحكومية والمركبات العاملة العملة في طوارئ الخريف بتخفيض 25% من قيمة الصيانة مع تسخير كل الإمكانيات لدرء كوارث الخريف بالمحلية وفتح وردم الطرق.

ووجه بتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة والتواصل مع غرفة الولاية والغرف الفرعية بالوحدات الإدارية وإستكمال السلطات الصحية أقصى درجات الجاهزية . ودعا لجان المقاومة ولجان التغيير وقطاعات الشباب والهلال الأحمر لمواصلة العطاء الإيجابي الذي افرزته روح الثورة والثوار.

سونا

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