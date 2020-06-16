ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا يشجع الشرطة على خدمة المجتمع





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يحث أجهزة الشرطة على الالتزام بأعلى معايير المهنية ويشجعها على خدمة المجتمع.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه “يعارض مساعي وقف تمويل الشرطة”.

وتابع: “علينا تعزيز أساليب المحاسبة وتحسين ظروف عمل عناصر الشرطة”.

وأشار إلى أن إدارته “تتخذ إجراءات لضمان الأمن لجميع الأمريكيين من كل الأعراق ومهمتنا ضمان سلامتهم جميعا”.

وأكد: “نتعاطف مع ذوي الضحايا الذين قتلوا على أيدي الشرطة الأمريكية”.

وأوضح: “بالشرطة حققنا انخفاضا في معدل الجريمة، لافتا إلى أهمية استعادة النظام في جميع الولايات الأمريكية”.

واستطرد: “الأمريكيون يريدون النظام والعدالة”.

وواصل: “لا نريد مزيدا من الانقسام في المجتمع الأمريكي، لقد وفرنا الوظائف وخفضنا من البطالة في صفوف (السود)”.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى “المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى”.

سبوتنيك

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