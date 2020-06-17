“كورونا يرهب الصين مجددا”… مطارات بكين تلغي 1255 رحلة طيران





ألغت العاصمة الصينية بكين اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 1255 رحلة طيران داخلية وخارجية، مع تزايد المخاوف من تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة، إن الرحلات التي تم إلغائها تمثل ما يقرب من 70 في المائة من جميع الرحلات التي تستقبلها العاصمة الصينية.

وحث مسؤولو المدينة السكان على عدم مغادرة المدينة، كما فرضت عدة مقاطعات الحجر الصحي على المسافرين من بكين بعد تأكيد أكثر من 130 حالة جديدة في العاصمة في الأيام الأخيرة، وفقا لوكالة فرانس برس.

كانت السلطات في مدينة بكين أعلنت رصد 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى نهاية 16 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 27 حالة في اليوم السابق، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للحد من انتشار المرض.

وقالت هيئة الصحة بالمدينة في بيان نشر في حسابها على موقع “ويبو الصيني” للتواصل الاجتماعي، “إن 19 من الحالات الجديدة تم رصدها في منطقة فنجتاي بجنوب غرب البلاد، حيث ظهرت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي.

وتخشى الصين – وهي بؤرة تفشي الوباء – من موجة إصابات جديدة تجتاح البلاد، بعد مرحلة التعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

سبوتنيك

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