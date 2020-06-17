حاكم نيويورك: نستعد لـ”المرحلة الثانية” من تخفيف إجراءات الحظر





قال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن الولاية تتجه نحو المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحظر المفروض عليها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع: “إن الأمر يتعلق بنا جميعا في إنجاح عملية إعادة فتح الولاية”، مضيفا: “يجب أن نكون أذكياء وأن نكون على قدر المسؤولية”.

ولفت كومو إلى أن الولاية أجرت، أمس الثلاثاء، أكثر من 59 ألف اختبار للكشف عن كورونا بين المواطنين، لكن نسبة الإصابات لم تصل إلى 1 في المئة من الذين خضعوا للاختبارات، وكان عددهم 567 شخصا ظهرت نتائجهم إيجابية للمرض.

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية سجلت، أمس الثلاثاء، 17 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه العدد الأقل منذ بداية ظهور الفيروس، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 8.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 443 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

سبوتنيك

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