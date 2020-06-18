أحلام تخرج عن صمتها وتتحدث عن “صلحها” مع أصالة





كشفت المطربة الإماراتية أحلام، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلحها مع الفنانة السورية أصالة.

كشفت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عدم وجود أي بوادر منها للصلح مع النجمة أصالة.

كما نفت إعجابها بأغنية “جيتني مكسورة” التي أطلقتها أصالة قبل أيام، وذلك بعد تردد أخبار بأن أحلام قد قامت بعمل “لايك” على مقطع فيديو منشور عبر “إنستغرام” لمقطع من أغنية أصالة الجديدة “جيتني مكسور”، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن المياه ستعود لمجاريها بين النجمتين.

وقالت أحلام في تغريدة “هذا الخبر غير صحيح، واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرا”.

وما زال الخلاف بين أصالة وأحلام قائما منذ العام الماضي، وذلك جدال نشب بينهما على موقع “تويتر” حول فجر السعيد، انتهى بقيام كلا منهما بعمل “بلوك” للأخرى.

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، المطربة السورية، أصالة نصري، متهمة إياها بالسخرية من صديقتها، المطربة الإماراتية أحلام في أحدث حفلاتها الغنائية بالكويت.

وعلى الرغم من أن أصالة لم تذكر أحلام بصفة شخصية في الحفل، إلا أنها تحدثت بسخرية من اتباع بعض النجمات لتغيير إطلالتهن خلال الحفل الواحد.

وقالت في انتقادها الذي اعتبره الكثيرون، أنه موجه لأحلام: “عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت يمكن اتعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد”، ثم أردفت: “عموما الريش جاهز”.

سبوتنيك

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