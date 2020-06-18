ريهانا وأديل تغنيان من أجل الإمارات





أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري البدء في صناعة أوبريت جديد عن دولة الإمارات، يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعرب والعالم.

وقال المشيري: “سيكون هناك العديد من النجوم الذين شاركونا في الأوبريت السابق. هناك أسماء عالمية في الأوبريت الجديد مثل ريهانا وأديل”.

وأضاف “العمل قيد التنفيذ الآن، وسيرى النور خلال الأشهر المقبلة”.

يذكر أن الإمارات في فبراير/شباط الماضي، انتجت أوبريت “صناع الأمل”.

وشارك في الأوبريت العديد من النجوم من بينهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ومحمد عساف، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، ونبيل شعيل وآخرون.

وكان أوبريت “صناع الأمل” من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز غرامي.

سبوتنيك

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