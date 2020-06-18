بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة





قال جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن ترامب “غير مؤهل” لمنصب الرئاسة.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون المتوقع صدوره، والذي يحوي معلومات عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال بولتون إن سلوك ترامب كان دائمًا حول مساعدة نفسه على حساب الدولة أو الأهداف الإستراتيجية، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وتابع “رئاسة ترامب ليست قائمة على الفلسفة أو الإستراتيجية الكبرى أو السياسة، إنها قائمة على مصلحة ترامب”.

وقال بولتون إن الاجتماع الأسبوعي الذي يرأسه ترامب، إما في قاعة روزفلت، أو في المكتب البيضاوي، كان أشبه بعراك على الطعام في المدارس، عوضا عن أن يكون نقاشا حذرا لصنع قرار، دون الحصول على رأي الجهات المختصة لحل المشكلة أو معرفة ما هي الخيارات.

وتطرق جون بولتون إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، التي يقودها جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام في الشرق الأوسط”، موضحا أنه وقبل الانضمام إلى إدارة ترامب، كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة “صفقة القرن”.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، “إنه يخالف القانون، هذه معلومات سرية للغاية ولم يكن لديه إذن (لنشر هذه المعلومات). لقد خرجت الآن بضجة كبيرة”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





