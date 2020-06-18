السعودية: 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن 4757 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و2532 حالة تعاف جديدة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 48 حالة وفيات من جراء الفيروس.

هذا وأصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية من وباء كوفيد 19 الناجم عن الفيروس 93915 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وبائية المرض في أي منطقة جغرافية تتأثر بعوامل متعددة، منها سرعة الانتشار، وعدد الوفيات، وعدد الحالات الحرجة.

وذكر أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، موضحا أن الفيروس ينتشر ولا يوجد علاج له، ولذا فالمطلوب هو الحذر في التعامل من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات.

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.

العربية نت

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