بسبب ظروف الحظر… ملاك عقارات يتنازلون عن حقهم في الايجار





تنازل عدد كبير من أصحاب العقارات (الملك) عن حقهم في الايجار من المؤجرين الذين تعثروا في دفع ما عليهم من ايجار بسبب الحظر وعدم وجود المال، كونهم عمال يومية.

من جانبه أوضح محمود الزين صاحب ملك: (لدي ثلاثة منازل مؤجرة منها اثنان لاسرتين اصحاب دخل محدود يعملون في مجال الأعمال الحرة والمنزل اﻵخر لطلاب يقطنون في الوﻻيات تنازلت عن حقي في الايجار منذ بداية الحظر لأنني أعلم ظروفهم المادية وهم اﻵن بلا عمل يحتاجون ما يجدونه من مال قليل للاعاشة)ّ

فيما أكد عدد من ملاك العقارات بمنطقة الكلاكلة (شرق) وجبرة الذين فضلوا حجب اسمائهم مراعاة لمشاعر المؤجرين بانهم اتفقوا بالتنازل عن الايجار بسبب أن الظروف المادية التي تعيشها تلك الاسر صعبة، مشيرين الى أن الوضع الاقتصادي للبلد سيء ولابد من التكاتف حتي يتم فك الحظر.

في الوقت الذي حدد فيه بعض الملاك بأخذ نصف مبلغ الايجار والتنازل عن النصف الثاني.

السوداني

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