التعرق دون سبب قد يشير إلى خطر قاتل





يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق، والتي قد لا تشير إلى مشاكل صحية إذا حدثت لأسبابها المعروفة مثل ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط أو غير ذلك، إلا أن الأطباء حذروا من أن ظاهرة التعرق قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة حال غياب الأسباب الشائعة لها.

ونقل موقع “drnutrition” أن التعرق قد يشير إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة أو احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب.

وأوضح الموقع أن النوبات القلبية تحدث بسبب نقص الدم الذي يصل إلى القلب، ومن دون كمية كافية من الدم، يمكن أن يتلف القلب بشكل خطير، وقد يكون هذا مهددا للحياة.

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ويمكن أن تكون النوبة القلبية أيضا أحد أعراض مرض القلب التاجي، حيث تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، ما يحد من كمية الدم التي تصل إلى القلب، وقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة إذا وجدت أنك تتعرق أكثر من المعتاد، حيث أن التعرق المفرط هو أحد العلامات التحذيرية المبكرة لنوبة قلبية.

وفي حال أن كانت بعض شرايين الجسم مسدودة برواسب دهنية، فإن القلب يحتاج إلى العمل بجدية أكبر للتأكد من ضخ الدم في أنحاء الجسم، وإذا كنت تتعرق كثيرا من دون أي سبب واضح، يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب.

ويحتاج ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة جهدا أكبر من قلبك، لذا تتعرق أكثر في محاولة للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة خلال الجهد الإضافي.

ويشار إلى أن مجرد التعرق المفرط، لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نوبة قلبية. فالتعرق المفرط هو في الواقع حالة شائعة جدا تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، لذا يجب إلى التوصل إلى حقيقة سببه.

سبوتنيك

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