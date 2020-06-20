محمد رمضان يتصدر قائمة “العشرة الكبار” على يوتيوب





إنجاز آخر يحققه الفنان المصري، محمد رمضان، في عالم الأغاني، بعدما أصبح أول ممثل ومطرب مصري تجتذب قناته الموسيقية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات 10 ملايين مشترك.

وأعلن الحساب الرسمي لحفل جوائز “وولد ميوزيك” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تصدّر محمد رمضان إحصائيته الخاصة لأكثر 10 فنانين عرب يحظون بمشاهدة على يوتيوب.

واحتفل محمد رمضان المركز الأول بـ3.041 مليار مشاهدة، ليعقبه في المركز الثاني المطرب المغربي، سعد لمجرد بـ2.538 مليار مشاهدة، والمطرب المصري تامر حسني في المركز الثالث بـ1.840 مليار مشاهدة، والمطربة اللبنانية، نانسي عجرم في المركز الرابع بـ1.750 مليار مشاهدة، والمطربة السورية، أصالة نصري في المركز الخامس بـ1.255 مليار مشاهدة، متجاوزة المطرب المصري، عمرو دياب الذي جاء في المركز السادس بـ974 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

واحتلت المطربة البنانية إليسا المركز السابع بـ843 مليون مشاهدة، والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بـ706 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الثامن، متقدمة على المطرب المصري، محمد حماقي الذي جاء في المركز التاسع بـ547 ملايين مشاهدة، أما المركز الأخير فكان من نصيب المطرب المصري، رامي جمال بـ192 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

وأعلن محمد رمضان، أمس الخميس، عن بلوغ عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات 10 ملايين مشترك.

وأشار في مقطع مصور إلى أنه “أول ممثل ومغني مصري يصل لـ10 مليون مشترك”.

وأضاف أنه بتلك المناسبة حصل على الدرع الماسي من “يوتيوب”.

يبلغ عدد مشتركي القناة الرسمية للمطرب المصري، عمرو دياب، على “يوتيوب” 4 ملايين مشترك، وقناة المطرب تامر حسني 5.82 ملايين مشترك.

يشار إلى أن أحدث أغنيات محمد رمضان بعنوان “كورونا فيروس” حققت 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





