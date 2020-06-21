أندرتيكر يكشف عن النصيحة التي أسداها إلى جون سينا وتجاهلها





كشف “أسطورة” المصارعة الحرة الأمريكي، أندرتيكر، عن رأيه في نجم المصارعة الشهير، جون سينا، وكذلك عن النصيحة التي أسداها له ولم وتجاهلها ولم يعمل بها.

وخلال استضافته في الحلقة الأخيرة من البرنامج الإذاعي عبر الإنترنت “After The Bell”، امتدح مارك كالاواي الشهير بـ”أندرتيكر” (الحانوتي) جون سينا لإثبات أنه كان مخطئ وأصبح واحدا من أعظم نجوم “WWE”، بحسب موقع “ريبابليك وورلد”.

في بداية حديثه، اعترف أندرتيكر (55 عاما) أنه لم يكن يعتقد أن جون سينا (43 عاما) سيصبح من كبار نجوم “WWE” عندما قابله للمرة الأولى، ورغم ذلك فوجئ ببذل سينا مجهودا ضخما داخل الحلبة والشركة.

وقال: “عندما ظهر جون سينا لم أفكر أبدا أنه سيتخطى طموحه ولو بعد مرور مليون عاما، ولكني تفاجأت من كيفية تجاوز سينا ذلك بنجاح”.

وعن النصيحة التي أسداها أندرتيكر إلى جون سينا وتجاهلها، قال للبرنامج الإذاعي إنه نصحه في إحدى المرات بأن يأخذ على بعض الراحة من العمل، ولكنه لم يستمع إلي ولم يرفض أي عمل يسند إليه من جانب “WWE”.

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وتابع: “قلت لجون سينا من أجل نفسك يجب أن تتعلم تقول “لا”، لانك فعلت كل شيء وستحترق، لكن سينا لم يصبح ذلك مصيره وأثبت خطأي”.

يشار إلى أن آخر ظهور لجون سينا في “WWE” في النسخة الـ36 من مهرجان “ريسلمانيا”، والذي خسر فيه بمباراته أمام المصارع غريب الأطوار، براي ويات.

كما أن مهرجان “ريسلمانيا 36” شهد الظهور الأخير لأندرتيكر، عندما فاز على المصارع إيه جي ستايلز.

وأصبح ظهور جون سينا داخل حلبة المصارعة نادرا، بسبب انشغاله بتصوير أعماله السينمائية وتقديم البرامج التلفزيونية.

سبوتنيك

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