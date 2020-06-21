“مات الكلام”… إيمي سمير غانم ترد على أنباء انفصالها عن حسن الرداد





خرجت الممثلة المصرية، إيمي سمير غانم، أمس السبت، لترد على شائعة انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد، والتي أصبحت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وبطريقتها الخاصة، ردت إيمي سمير غانم على أنباء طلاقها بمشاركتها مقطع مصور يجمعها بزوجها من كواليس تصويرهما تتر مسلسلهما “عزمي وأشجان”، الذي عرض في شهر رمضان 2017.

وعلقت على الفيديو: “وكتبت: “هو ده اللي عندي .. مات الكلام… سلامو عليكوا”.

يشار إلى أن الفنان حسن الرداد نفى انفصاله عن إيمي سمير غانم عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا: “الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”.

​كما أكد الإعلامي المصري، رامي رضوان، على عدم طلاق شقيقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بنشره السبت الماضي صورة تجمعه هو وزوجته بهما، وكتب معها “حبايبي الغاليين”.

وأقيم حفل زفاف حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على شاطئ البحر بالجونة‎.‎

وكان آخر ظهور لإيمي سمير غانم في مسلسل “سوبر ميرو”، الذي عُرض في رمضان 2019، بينما شارك حسن الرداد في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان”، ويشاركه بطولته الفنانات بسمة وهنا شيحة.

واشترك حسن الرداد وإيمي سمير غانم في بطولة عدد من الأعمال الفنية، منها أفلام “زنقة ستات” و”عشان خارجين” ومسلسلات “عزمي وأشجان” و”حق ميت”.

سبوتنيك

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