“تحدث عن سارة حجازي”… نجل هشام سليم يبكي ويعترف بخطأ “تحوله جنسيا”





نشر نور هشام سليم، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، علق فيه على انتحار سارة حجازي، مؤكداً أنه أجرى عملية تحويل جنسي ولم يكن يعاني من خلل في الهرمونات.

وقال نور: “اللى راضي بيا ومش راضي بسارة حجازي يبقي منافق، واللى هييجي يقول لا أصل ده الدين وده الإسلام.. لأ ده دينك إنت وحياتك إنت، وبراحتك تفكر بطريقتك بس متفرضش دينك عليا أو على سارة أو على ملك الكاشف”.

وأضاف: “فين الإنسانية يا جماعة، اللى هيجي يقول لا أصل إنت عادي بس المثليين والمثليات حرام، هقولكم حاجة أنا مكنش في خلل هرموني، ولا كان في حاجة، ده مكنش تصحيح، دا كان تحويل، فا أنا قدام ربنا اللي عملته دا غلط، بس انتو كلكم ماشيين حبيبي يا نور وأنت زي القمر وعيش مبسوط، بس سارة حجازي ماتت بس أحسن وإن شاء الله الدود يأكلك؟!”.

وكان الفنان المصري هشام سليم كشف مؤخرا عن تحول ابنته “نورا” إلى ذكر وتغيير اسمها إلى “نور”.

وقال سليم خلال لقاء تلفزيوني، “أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك”. وأضاف أن “ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري”.

يذكر أن سارة حجازي هي ناشطة مثلية الجنس وكانت قد انتحرت منذ أيام قليلة في كندا بعد الموافقة على طلبها باللجوء، إذ كانت قد قدمت الطلب بعد القبض عليها في مصر لرفعها علم المثلية في إحدى الحفلات.

سبوتنيك

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