مجلس الأمن القومي الأمريكي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا





دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى “وقف النار واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا”.

وأعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن معارضته للتصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان، وشدت واشنطن على ضرورة بناء العملية السياسية في ليبيا على محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات ملف سد النهضة، حسب ما أعلنت الخارجية المصرية.

وبحسب بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك فقد أجرى سامح شكري وزير الخارجية، أمس ٢١ يونيو/حزيران الجاري، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

سبوتنيك

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