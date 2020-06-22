لهذا السبب غاب صلاح عن ديربي ميرسيسايد





كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سبب عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح أمام إيفرتون في قمة ميرسيسايد.

وتحدث كلوب عقب المباراة عن أسباب غياب الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون، قائلا: “نحن في وقت خاص من الموسم وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري لا يجب إغفال أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل”، حسبما نقلت “سكاي نيوز”.

وأوضح كلوب: “لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين. بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح وروبرتسون”.

وتابع: “الثنائي تدرب بالفعل ولكن ليس مع باقي الفريق، لهذا السبب لم يشارك محمد صلاح في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة، لذلك كان من الأفضل أن يواصل روبرتسون التأهيل، وألا يشارك صلاح أمام إيفرتون”.

واكتفى ليفربول بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبه مع إيفرتون في قمة مرسيسايد أمام مدرجات خالية، أمس الأحد.

ودخل فريق المدرب يورغن كلوب المباراة، وهي الأولى له في 103 أيام، وهو يدرك أن الانتصار سيجعله يحقق لقبه الأول في 30 عاما يوم الأربعاء القادم إذا انتصر بملعبه على كريستال بالاس.

وقبل ثماني مباريات على نهاية الموسم الذي استؤنف بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، يحتاج ليفربول إلى خمس نقاط أخرى ليضمن لقبه الأول في عصر الدوري الممتاز، إلا لو خسر مانشستر سيتي على أرضه أمام بيرنلي اليوم الاثنين.

سبوتنيك

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