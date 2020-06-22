الموت يفجع الفنان الكوميدي المصري نجم “مسرح مصر”





توفي نجل الفنان الكوميدي المصري محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 3 أشهر، إثر سقوطه في المنزل.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان “علي” وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وسليمان عيد.

وكان أوس أوس، نجم “مسرح مصر”، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجهاً له رسالة على “فيسبوك” و”إنستغرام”، جاء فيها: “ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي”.

وشارك أوس أوس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “اتنين في الصندوق” مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبدالعظيم وانتصار.

سبوتنيك

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