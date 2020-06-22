إنتاج مضاعف لدواء كورونا وطريقة سهلة جدا للتناول





أعلنت شركة غيلياد ساينسز للأدوية، الاثنين، أنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير، الخاص بعلاج مرض كوفيد-19 بنهاية العام.

ويفوق هذا العدد مثلي الرقم الذي كانت الشركة تستهدفه في السابق وهو مليون جرعة فقط.

وأضافت غيلياد أنها تعتزم بدء تجارب على نسخة سهلة الاستخدام، تعطى بطريقة الاستنشاق بحلول أغسطس. ويؤخذ الدواء المضاد للفيروسات حاليا بطريق الحقن الوريدي.

وقالت الشركة الأميركية إن تركيبة الدواء الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ستعطى بطريق الأجهزة المستخدمة في جلسات البخار، مما يعني سهولة الاستخدام خارج المستشفيات.

ويقف دواء ريمديسيفير على خط المواجهة في مكافحة الفيروس بعد أن أثبتت تجربة سريرية أنه ساعد في تقليل المدة اللازمة للتعافي في المستشفيات.

وقال دانييل أوداي الرئيس التنفيذي لشركة غيلياد في بيان “سنواصل (جهود) التعاون على مستوى العالم لضمان كفاية الإمدادات في كل مكان”.

ولم يتم تسعير الدواء حتى الآن في الولايات المتحدة.

كما أعلنت الشركة عن خطط بشأن “موجة تالية من التجارب السريرية”، بما في ذلك دراسات تتعلق بالنساء الحوامل.

سكاي نيوز

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