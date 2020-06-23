“جاء ليكحلها فعماها”…ناد إيطالي يثير السخرية بنشر صورة ضد العنصرية





أثار نادي تورينو الإيطالي جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد نشره صورة لاحتفال لاعبيه بتسجيل هدف أمام بارما، خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت.

المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق شهدت لقطة أثارت الكثير من ردود الفعل، بعد أن استخدمها النادي بطريقة للدفاع عن حياة السود وضد العنصرية.

نشر تورينو الصورة تحت وسم Blacklivesmatter (أرواح السود مهمة)، والتي ظهر فيها لاعبه الكاميروني نيكولاس نكولو، بدا فيه كما لو أنه راكع أمام قائد الفريق أندريا بيلوتي.

وسجل نكولو هدف فريقه، فاتجه صوب قائده وقام بالحركة التي أخذت تحظى بشعبية كبيرة للتضامن مع قضية الأمريكي، جورج فلويد.

الكاميروني أراد من خلال الحركة تكريم فلويد، إلا أن زاوية التقاط الصورة، أظهرتها بشكل غير ملائم كما لو أنه يركع لقائده في الفريق.

تعرض النادي الإيطالي لجملة من الانتقادات اللاذعة لنشر الصورة وعلق بعضهم حول النجاح في اختيار هذه الصورة للتعليق ضد العنصرية.

في الوقت الذي وصف بعضهم النادي، قائلا: “نادي تورينو جاء ليكحلها فعماها”.

سبوتنيك

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