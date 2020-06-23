مزارعو كسلا يدفعون بمذكرة مطلبية لوالي الولاية





دفع منتجو الخضر والفاكهة بولاية كسلا بمذكرة مطلبية الى والي الولاية احتوت علي عدد من المطالب التي تهم المزارعين وقضايا الانتاج الزراعي التي ستعمل علي ترقية وتطوير القطاع الزراعي بولاية كسلا الي جانب دعم الميزات النسبية التي تتميز بها الولاية في مجال الانتاج الزراعي.

واوضح ممثل المزارعين محمد عثمان كرم الله لدى تسليمه المذكرة لوالي الولاية بامانة حكومة الولاية عبر وقفة شارك فيها المزارعون ان الغرض من الوقفة ايصال صوت المزارعين الي المركز لمتابعة المطالب التي تم رفعها للمركز نهاية العام المااضي بالاضافة الي ضرورة ان تنال الولاية حظها في مناقشة اجتماع شركاء السودان بالمانيا في الفترة المقبلة.

واستعرض كرم الله في المذكرة احتياجات القطاع البستاني العاجلة خاصة وان القطاع يشكل دورا مهما في عملية الاقتصاد وشهد توسعا كبيرا على مستوى الحدود مع دول الجوار والولايات المجاورة.

كما شملت المطالب موقف المواد البترولية من الجازولين والبنزين الامر الذي يتطلب زيادة الكمية الاسبوعية المخصصة للمزارعين بالاضافة الي ادراج ممثل للمزارعين في لجنة الوقود الولائية وتكملة مشروع الكهرباء البستانية واعادة سياسات استيراد المنتوجات المصرية خاصة البرتقال وتهيئة بيئة السوق المركزي للخضر والفاكهة بغرب القاش ومعالجة الطرق الزراعية وتنفيذ برنامج الحماية من اخطار القاش فضلا عن تضمين مشاريع تنمية المشاريع البستانية من قبل الولاية بالتنسيق مع لجنة الزراعة في الميزانية الاتحادية لتنفيذها.

من جانبه عبر والي الولاية المكلف اللواء محمود بابكر محمد همد عن تقديره للمزارعين في توصيل صوتهم عبر المذكرة المطلبية وقال ان المطالب التي تقدم بها المزارعون مشروعة وواجبة النفاذ وسيتم رفعها الي المركز حتي تنال الولاية حظها من العون الالماني لدعم الانتاج الزراعي مشيرا الي الظروف الصحية التي تمربها البلاد والولاية وانعكاساتها بشكل عام.

سونا

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