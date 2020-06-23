جونسون يعلن عودة أنشطة تجارية في إنجلترا الشهر المقبل





أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، السماح بعودة عدد من الأنشطة التجارية في إنجلترا بدءا من الشهر المقبل، ضمن إجراءات تخفيف قيود الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جونسون، قوله، أمام مجلس العموم، إن “الحانات، والمطاعم، والفنادق، وصالونات التجميل في إنجلترا يمكنها أن تفتح أبوابها بدءا من 4 يوليو/ تموز”.

كما سيتم: “التخلي عن قاعدة وجود مسافة مترين بين كل شخصين، حيث أنها تجعل أجزاء من النشاط الاقتصادي مستحيلة”، وفق تعبيره.

وتابع أنه بدءا من 4 يوليو، يمكن لأي عائلتين بصرف النظر عن قوامهما الالتقاء في أي مكان مغلق أو مفتوح”.

وتابع أن “الحكومة لا تعتقد بوجود خطر وقوع موجة ثانية من الوباء تعجز أمامها هيئة الصحة الوطنية”، مضيفا أنه “بفضل التقدم المحرز، يمكننا الآن المضي لأبعد من ذلك وتخفيف الإغلاق في إنجلترا بشكل آمن”.

سبوتنيك

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