قاض برازيلي يهدد رئيس الجمهورية بالغرامة حال عدم ارتداء الكمامة





هدد قاض برازيلي رئيس جمهورية بلاده، جايير بولسونارو، بغرامة مالية حال أصر الأخير على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت رويترز إن القاضي ريناتو بوريلي أمر بولسونارو بوضع كمامة في الأماكن العامة بعد أن شارك في مسيرات سياسية دون استخدامها في خضم ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم.

صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2 (باللون الأصفر)، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19.

وقال بوريلي إن بولسونارو سيتعرض لغرامة قدرها 2000 ريال (387 دولارا) في اليوم إذا استمر في عصيان مرسوم محلي في المنطقة الاتحادية المحيطة بالعاصمة يهدف إلى الحد من انتشار الوباء.

وقال الادعاء العام للبرازيل، الذي يدافع عن المصالح القانونية للحكومة، في بيان إنه يدرس سبل إلغاء القرار.

يشار إلى أن البرازيل تعاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وتقول وزارة الصحة إن الفيروس أودى بحياة أكثر من 51 ألف شخص في البرازيل وأصاب أكثر من 1.1 مليون، وجعل ذلك البرازيل مكانا رئيسيا لتجارب اللقاحات التي بدأت في مطلع الأسبوع للقاح طورته جامعة أكسفورد.

وقال وزير الصحة البرازيلي المؤقت أمس الثلاثاء إن الحكومة ستوقع على الأرجح اتفاقا هذا الأسبوع لإنتاج اللقاح التجريبي للجامعة محليا.

وانتقد الرئيس أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات ، قائلاً إن أضرارهما الاقتصادية أسوأ من المرض.

سبوتنيك

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