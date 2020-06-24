نضال الحاج (محبة الناس) أفضل علاج لـ(كورونا)





لا أحد يشكك في نجومية الشاعرة والإعلامية وطالبة الطب نضال حسن الحاج التي ظلت تشكل حضورا مميزا في الساحة الإبداعية وذلك من خلال قصائدها العفوية والتي ترتكز على استلهام العديد من القيم السودانية النبيلة والمفاهيم الاجتماعية التي تؤكد تفرد الإنسان السوداني.

قليلة الأطلال. .شديدة التأثير

ورغم أن نضال الحاج لا تكثر من الأطلال عبر وسائل الإعلام المختلفة ويكون تركيزها على تقديم برنامج (قهوتنا ) مع الشاعر المعروف بشرى البطانة ولكن نضال الحاج حاضرة من خلال العديد من المنتديات والمهرجانات داخل وخارج السودان والتي تشارك فيها نضال بصورة مؤثرة .

أحد الشعراء الشباب وهو من الأصوات المتميزة وهو إعلامي نشط وصاحب مبادرات وأفكار برامجية كبيرة ذلكم هو الزميل (عزمي الإمام ) الشهير بعزمي القريشة والذي قال لي ذات مرة عندما كنا نتحدث عن تجربة الشاعرة نضال الحاج بأنها تتمتع بحضور جيد كما أن لها قبول إلهي ومحبوبة جدا من كل محبي الإبداع والشعر.

عفوية وتلقائية

من الواضح أن عفوية الشاعرة نضال الحاج في حياتها وتعاملها مع الجميع بطريقة سودانية شديدة الاحتفاء والتواضع وهو مايؤكد أن (نضال) الشاعرة لا تختلف عن (نضال) الانسانة التي تمشي بين الناس وتتعامل معهم بوسامة سودانية عنوانها الاحترام …

الشاعرة المحبوبة

قبل أيام أكدت الاستاذة نضال حسن الحاج إصابتها بفيروس كورونا ولقد لفت نظري أنها تقدمت بالدعاء للجميع بالعافية والسلامة قبل أن تطلب منهم الدعاء لها بالشفاء وهذا سلوك إنساني وإحساس بالآخرين لا يتميز به إلا من هم في مقام نضال الحاج التي يتضرع كل الشعب السوداني بمختلف فئاته وانتمائه بالدعاء الصادق بأن يكتب المولى عز وجل الشفاء العاجل للشاعرة المبدعة والإعلامية الموهوبة والطبيبة في المستقبل حتى تعود لمواصلة مسيرتها الإبداعية.

لقد لاحظت الجماهيرية الجارفة للأستاذة نضال الحاج وهذه نعمة كبيرة من المولى عز وجل يختص بها من يشاء .

الخرطوم: الزبير سعيد

صحيفة أول النهار

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