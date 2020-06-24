المبعوث الأممي للشرق الأوسط أمام مجلس الأمن: على إسرائيل التراجع عن خطة الضم





أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه يجب دعم حل الدولتين لإنعاش المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

القاهرة– سبوتنيك. ولفت، خلال كلمته أثناء جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه على الحكومة الإسرائيلية التراجع عن خطة الضم لأراضي من الضفة الغربية.

وقال ملادينوف “يجب دعم حل الدولتين والاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة الحالية والعمل معا من أجل إنعاش المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية”.

وأضاف “الإجراءات الأحادية تجعل التوصل إلى حل أمرا بعيد المنال”.

وتابع “قرار الضم يمكن أن يتخذ خلال الأسابيع المقبلة لكنه سيترك ضررًا بالغًا على الإسرائيليين والفلسطينيين”.

سبوتنيك

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