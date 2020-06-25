طبيب يكشف طريقة غريبة للحماية من الحر الشديد





كشف الطبيب الروسي ومقدم التلفزيون يفغيني كوماروفسكي على إنستغرام طريقة غريبة للحماية من درجات الحرارة العالية.

ووفقا له، فإن استخدام الوشاح هو الطريقة الأكثر فعالية لتجنب فرط الحرارة والحر الشديد”، وكتب كوماروفسكي على إنستغرام: “قم بتبليل الوشاح بالماء ثم ضعه على الرقبة. من حيث المبدأ، يمكن استعمال أي وشاح مثل منديل. بالإضافة إلى ذلك، ينقذ الوشاح جلد الرقبة من حروق الشمس.

وأشار الطبيب أن الرقبة تحتوي على مستقبلات الضغط وتساهم في تنظيم ضغط الدم في الجسم، وعلّق: “الشخص الذي يشعر بالحرارة، ولديه وشاح مبلل حول رقبته، يشعر حقًا بالراحة”.

ويمكن أن يحمي الوشاح من الحشرات أيضا وذلك بمجرد رش طارد عليه.

وذكر كوماروفسكي، في وقت سابق، أن تناول الآيس كريم يؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة، وقال إن الاستهلاك المنتظم للمنتجات الباردة تقوي مناعة تجويف الفم.

في سياق متصل، كشفت اختصاصية التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن المشروبات الضارة خلال الطقس الحار والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة لشاربيها.

سبوتنيك

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