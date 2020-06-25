تحديث يحول “إنستغرام” إلى نسخة مقلدة من “تيك توك”





طرحت منصة التواصل المصور الشهيرة “إنستغرام” تحديثا لخاصية جديدة توصف بأنها نسخة مقلدة من “تيك توك”.

وطرحت بالفعل “إنستغرام”، وفقا لما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، التقنية الجديدة التي أطلقت عليها “Reels” في بعض البلدان لاختبار فعالياتها ونجاحها.

وتعمل تلك التقنية على عرض مقاطع فيديو قصيرة لا تتعدى مدتها 15 ثانية بصورة متتالية وعشوائية للمستخدمين ومن يرغب في وضع مقاطعه للجمهور العام، مثل تطبيق” تيك توك الشهير”.

​وتم طرح الخدمة في البرازيل، حيث نشأت الفكرة داخل إنستغرام، وفي فرنسا وألمانيا، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها إلى دول أخرى حول العالم.

ويحاول تطبيق “إنستغرام” أن يسحب البساط من تيك توك، مثلما تحاول “سناب شات” كذلك عن طريق طرح تقنيات تسمح للمستخدم، وبالأخص المراهقين منهم، بالبقاء على التطبيق من دون الحاجة إلى اللجوء إلى تيك توك من أجل تسجيل مقاطع الفيديو اللطيفة.

ويعتبر تطبيق “تيك توك” أحدث التطبيقات الناشئة الصاعدة بقوة الصاروخ، بسبب شعبيته الكبيرة والطاغية وسط المراهقين والمستخدمين صغار السن.

سبوتنيك

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