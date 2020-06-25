مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا تزداد سوءا على مستوى العالم





قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن جائحة فيروس كورونا تنحسر في أوروبا لكنها تزداد سوءا على مستوى العالم حيث من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل وأن يصل عدد الوفيات إلى 500 ألف.

وأضاف تيدروس في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس “وضعا جديدا” يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ؛ وفقا لـ “رويترز”.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بقرار السلطات السعودية عدم السماح لأكثر من ألف شخص بالمشاركة في الحج في مكة هذا العام، مشيراً إلى “مثال جديد على الخيارات الصعبة التي على كافة الدول اتخاذها لإعطاء الأولوية إلى الصحة”.

وقال غيبريسوس “خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، أما خلال الشهر الماضي، فسجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل”.

وكانت الصين قد أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول واستغرق الأمر حتى منتصف مايو/ أيار لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة أو 25% من إجمالي كل الإصابات المسجلة.

سبوتنيك

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