الهند تتجاوز بعدد الإصابات بـ”كورونا” عتبة النصف مليون إصابة





أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند اليوم السبت تسجيل ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 500 ألف مع زيادة التفشي في مدن كبرى من بينها العاصمة نيودلهي.

ووفقا لإحصاء لـ”رويترز” فالهند لديها حاليا رابع أكبر عدد إصابات مؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

ومن المتوقع أن تستمر حالات العدوى في الزيادة باطراد في الهند، ويقول خبراء يقدمون المشورة للحكومة الاتحادية إن على السلطات وضع تقليل معدل الوفيات كأولوية على احتواء انتشار المرض.

وفي ظل الزيادة السريعة لعدد حالات الإصابة بما يفوق طاقة المستشفيات، تسارع بعض المدن مثل نيودلهي لإنشاء مقرات مؤقتة تضم آلاف الأسرّة للحجر الصحي وعلاج مرضى كوفيد-19.

ويبلغ عدد سكان العاصمة نحو 20 مليون نسمة وليس لديها سوى 13200 سرير لمرضى كوفيد-19 وستضيف ما لا يقل عن 20 ألف سرير في الأسابيع القادمة وسيحرس الجيش بعض تلك المنشآت المؤقتة مع أطباء شبه عسكريين.

هذا وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق بإن جائحة فيروس كورونا تنحسر في أوروبا لكنها تزداد سوءا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 10 ملايين والوفيات إلى 500 ألف، الأسبوع المقبل.

وأضاف تيدروس أدهانوم، في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس “وضعا جديدا” يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.

سبوتنيك

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