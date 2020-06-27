الصحة العالمية: معركة كورونا ستكلف ٣١ مليار دولار





أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود حاجة لنحو 31.3 مليار دولار أمريكي من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المبعوثة الخاصة لبرنامج “ACT-Accelerator” نغوزي أوكونجو إيويالا، خلال فعالية أقيمت عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، شارك فيها المدير العام للمنظمة الأممية، والتي كانت تشغل سابقا منصب نائب رئيس البنك الدولي، إن هناك حاجة إلى مبلغ 31.3 مليار دولار لتطوير أدوية ولقاحات وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأوضحت نغوزي أوكونجو إيويالا أنه تم جمع 3.4 مليارات فقط حتى الآن، بحسب ما نشرته وكالة “الأناضول”.

وأوضح غيبريسوس، أن السيطرة على الجائحة وإنقاذ الأرواح، يتطلب أدوية ولقاحات وأدوات تشخيص بكميات كبيرة وسرعة غير مسبوقة.

وتهدف منظمة الصحة العالمية بحلول منتصف 2021، إلى إجراء 500 مليون اختبار، وتقديم العلاج لـ245 مليون مصاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ويهدف التحالف الذي أنشأته المنظمة إلى الوصول إلى ملياري جرعة من اللقاح، بما في ذلك مليار جرعة من المقرر أن تشتريها البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول نهاية عام 2021.

سبوتنيك

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