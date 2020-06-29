احذر… 4 خرافات حول الشاي





يتحدث البعض عن فوائد كثيرة للشاي بأنواعه المختلفة، لكن بعض تلك الفوائد ربما لا يكون إلا مجرد خرافة، كما يحذر منها بعض الأطباء.

الشاي

ويقول أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر لصحيفة “عاجل” السعودية، إن هناك أحاديث تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، مشيرا إلى أنها خرافات.

وأوضح، بحسب الصحيفة السعودية: “لا صحة لما يتردد بشأن أن الشاي الأخضر يحمي من الجلطات، وأن الأحمر منه ينشط الدورة الدموية، والأبيض يقوي القلب”، مضيفا: “كل هذه المعلومات التسويقية غير صحيحة”.

وتابع: “ما يقال عن أن خل التفاح يذيب الشحوم والكوليسترول من جسم الإنسان، وينظف شرايين القلب كلام غير صحيح، مضيفا: “انتبهوا لكبار السن، وبالذات مرضى القلب والضغط”.

سبوتنيك

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