مجلس السيادة يحتسب رجل البر الإماراتي الآل لوتاه





يحتسب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ،ونائبه الاول الفريق اول محمد حمدان دقلو واعضاء وامين عام المجلس، عند الله تعالى رجل البر والإحسان الإماراتي الحاج سعيد آل لو تاه الذي انتقل الى رحاب ربه .

ويعتبر الراحل احد الخيرين الذين تركوا بصمات واضحة في مجالات العمل الإنساني على المستويين العربي والافريقي وبصفة خاصة في السودان، بجانب إسهاماته الكبيرة في كفالة الأيتام وبناء القرى النموذجية .

لقد اولى الفقيد اهتماما خاصا برعاية الأنشطة الطبية والبيئية والابحاث المتصلة بهما، فضلا عن اهتمامه بالأبحاث في مجال الأعشاب والطب النبوي.

ومجلس السيادة اذ يحتسبه يدعو الله القدير ان يتغمده برحمته الواسعة وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وان يلهم اسرته ومعارفه وزملائه الصبر وحسن العزاء.

“انا لله وانا اليه راجعون”.

سونا

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