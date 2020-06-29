الحكومة لديها مخاوف طويلة الأمد وتعلم أن التوغل في رفع الدعم السلعي وتعويم سعر الصرف سيؤدي إلى احتجاجات جماهيرية واسعة





رسائل عبر الكبري المسدود:

إضافة الِي إغلاق العاصمة وسد الكبارى اكثر الخطاب الرسمي من نعت استباقي للمتظاهرين بالاندساس والنزوع التخريبي والعنف والكوزنة وأيضا صور الخطاب المتظاهرون ضمنيا كلصوص حين اصدر امرا بإفراغ الصرافات الالية من الكاش.

يبدو أن رد فعل الحكومة الاستباقي المفرط تجاه مواكب الغد مدفوع بمخاوف طويلة الأمد تتجاوز مسيرة الغد في حد ذاتها. الحكومة تعلم جيداً أن القادم من التوغل في رفع الدعم السلعي وتعويم/تخفيض سعر الصرف سيؤدي إلى احتجاجات جماهيرية واسعة تزلزل اركان حكمها. لذلك ، من بإظهار الحزم والعين الحمراء ضد مواكب الغد ، تبعث الحكومة رسالة قوية إلى الشعب بـإنها ستتعامل بـقبضة من حديد مع أي تظاهرات مستقبلية ضد موجات التضخم والفقر القادمة. هكذا يبدا صراع الارادات بين الحكومة وشعبها ولا يراهن ضد الشعب الا من أصابه عمي التاريخ.

د. معتصم الاقرع

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