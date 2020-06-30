“الإطفاء الكويتية”: احتراق 3 آلاف سيارة جديدة فى حريق ضخم بمخزن بميناء عبدالله





أعلن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، أن حريقا ضخما أتى على كميات كبيرة من الأخشاب، وأكثر من ثلاثة آلاف سيارة جديدة، وبضائع متنوعة وأصباغ، مخزنة داخل أحد مخازن ميناء عبدالله، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وأضاف الفريق المكراد – في تصريح تلفزيوني- أن تسعة مراكز إطفاء تتعامل حاليا مع الحريق، الذي امتد لمنطقة تبلغ مساحتها نحو 125 ألف متر مربع.

وأشار الى أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة، مع نشاط الرياح، أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، مضيفا أنهم يقومون حاليا بمواصلة جهودهم للسيطرة على النيران.

وأعرب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية، عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح، حتى يتمكن رجال الاطفاء من إخماد النيران خلال الساعات القليلة المقبلة.

أ.ش.أ

شارك الموضوع :





