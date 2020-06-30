تونس.. التحقيق في حفل زفاف أقيم بمقبرة





أثار إقامة حفل في مقبرة تونسية انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة للتحرك، والأمر بفتح تحقيق في الحادثة.

وأمرت النيابة العامة بالمهدية جنوب تونس، بفتح تحقيق لانتهاك حرمة المقابر، كما تعهدت الشرطة في المدينة بمتابعة القضية، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” التونسية عن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأفاد بن جحا بأن البحث مستمر حول مقطع فيديو تم تداوله لحفل زفاف أقيم بأحد مقابر المدينة القديمة في المهدية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في مقبرة بالمهدية، وظهر فيه مجموعة من النساء وهنّ يغنين ويرقصن، ويجلسن على شواهد القبور.

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي استنكرت ما جرى في المقبرة، حيث اعتبر كثيرون الأمر اعتداء على حرمة المكان.

وطالب كثيرون ممن شاهدوا الفيديو الجهات المختصة بالتحرك فورا ومحاسبة الأشخاص الذين قاموا بانتهاك حرمة المقبرة، لمنع حدوث ذلك مجددا.

سكاي نيوز

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