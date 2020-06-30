دنقلا: مواكب30يونيو تدعو لتصحيح المسار واستكمال هياكل السلطة





أحيت لجان المقاومة وثوار دنقلا وحركة تحرير كوش اليوم ذكرى الثلاثين من يونيو وسيرت بهذه المناسبة مسيرة طافت الشوارع الرئيسية بمدينة دنقلا حتي وصلت ميدان سوق دنقلا الكبير وهي تردد شعارات الثورة السودانية المجيدة حرية سلام وعدالة وتطالب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور عبد الله حمدوك بتصحيح المسار واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق اهداف الثورة.

هذا وقد اصدرت لجان المقاومة بيانا خلال المسيرة قام بتلاوته عضو لجان المقاومة بالولاية الشمالية الاستاذ معتصم محمد احمد اكد فيه استمرار مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة بخطي ثابتة من اجل تحقيق اهدافها وشعاراتها وفاءا للشهداء والمصابين والمفقودين.

ودعا البيان المواطنين بضرورة الوحدة والتماسك وصولا لسودان ينعم بالامن والاستقرار والسلام والتنمية، كما اشار البيان الي ان الثلاثين من يونيو منح الشعب السوداني العزة والكرامة والشجاعة والقوة ورجح كفة الثورة وخلق التوازن وشيعت الانقاذ الي مثواها الاخير وعززت من روح النضال والكفاح من اجل استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالب بيان لجان المقاومة وثوار دنقلا وحركة تحرير كوش بضرورة وقف المحاصصات التي تؤدي الي اضعاف قوى الثورة والتزام جميع قوى الثورة بما جاء في الوثيقة الدستورية والاسراع في تعين الولاة المدنيين واستكمال هياكل السلطة وتحسين الوضع الاقتصادي والاهتمام بمعاش الناس ورفض قيادة الحزب الواحد وان يظل السودان حرا ومستقلا وفي حدقات العيون .

هذا وقد عبر عدد من لجان المقاومة وثوار دنقلا وحركة تحرير كوش الذين استطلعتهم (سونا) عن فرحتهم بذكرى الثلاثين من يونيو مؤكدين وقفتهم مع توجهات الدولة الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بالبلاد ومعالجة القضايا الاقتصادية وتوفير سبل العيش الكريم واستكمال هياكل السلطة وحماية اهداف الثورة السودانية المجيدة وانزال شعاراتها علي أرض الواقع .

سونا

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