بعد التفشي السريع لكورونا مجددا في أمريكا… ترامب: غضبي يزداد من الصين





انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا الصين بسبب انتشار جائحة كورونا عالميا.

وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، “بينما أشاهد فيروس كورونا ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم، ملحقا أضرارا كبيرة كان لبلادنا جزء هائل منها، يزداد غضبي من الصين أكثر فأكثر”.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تخوض معركة لإنقاذ تراثها وتاريخها وعظمتها.

وفي الوقت الذي تضرب الولايات المتحدة فيه موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد ما جعل بعض الولايات تعود لحالة الإغلاق مرة أخرى، وهو ما ينذر بعودة التفشي إلى ما كان عليه سابقا في البلاد، لا تسجل الصين سوى بضع إصابات يوميا.

ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا عالميا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دائما ما يوجه الرئيس الأمريكي وإدارته الانتقادات إلى الصين، معتبرين أنها أخفت الحقيقة بشأن الفيروس ما سهل انتشاره عالميا.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 10 ملايين 434 ألف شخص حول العالم وخلف أكثر من نصف مليون وفاة.

ويوجد في الولايات المتحدة وحدها أكثر من مليوني و630 ألف حالة إصابة وما يزيد عن 127 ألف حالة وفاة.

سبوتنيك

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