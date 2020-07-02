الصحفية رشان اوشي تتقلد رئاسة تحرير صحيفة “سودان مورنينغ” الإلكترونية





يوم الأربعاء 1 يوليو 2020 تم تدشين صحيفة سودان مورنينغ الإلكترونية من الخرطوم وتقلدت الصحفية الأستاذة رشان أوشي رئاسة تحرير الموقع الجديد مع نخبة من كتاب الرأي والصحفييين.

وكتبت رئيس التحرير الأستاذة رشان أوشي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين (مع ذكرى 30 يونيو المجيدة، التي عزم فيها شعبنا العام الماضي على اكمال ثورته التي مهرها شبابه بالدماء، وزادوا عنهابالارواح ..

الاول من يوليو ..تطالعون صحيفتكم “سودان مورنينغ ” ،كحلة جديدة في ثوب صاحبة الجلالة ذات القدح المعلى في التغيير الذي ناضل لاجله السودانيين ..

نطمح من خلال هذه الصحيفة ..ان نقدم خدمة صحفية ،مميزة وشاملة وذات مصداقية تلتزم المهنية وفقا للمعايير العالمية..

آمل ان يهتم اصدقائي ومتابعي الذين افخر بهم ،ان يهتموا بما نقدم وان يبلغونا ملاحظاتهم بكل شفافية ..فالخدمة التي نقدمها هي ملكهم ولهم .. دعواتكم لنا بالتوفيق.. محبتي للجميع).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

رابط صحيفة “سودان مورنينغ “

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