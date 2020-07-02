مليونية 30يونيو .. تفويض جديد لحمدوك





حبست الخرطوم انفاسها، في شروق شمس الثلاثاء الماضي، وسط انتشار أمني مكثف. إذ شوهدت الدبابات في الشوارع وأغلقت الجسور والكباري التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث. كما أغلقت المعابر ومداخل ومخارج الخرطوم، وخلت شوارع العاصمة من المارة باستثناء تحركات الجنود المنتشرين في كل مكان، خصوصا المواقع الحساسة مثل القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء، بينما يمضي الوقت ومع اقتراب انتصاف النهار .. قبل توقيت الثورة بلحظات.. بدأ الثوار يتدافعون من كل الازقة والشوارع .. فرادات وجماعات، يحملون اللافتات. عادت المواكب مجددا تعانق الشوارع واعلام السودان ترفرف عاليا.. وسط هتاف يشق عنان السماء أن حي على ثورتكم ..حي على تصحيح المسار …وإستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين بالاضافة الى الوفاء لعهود قطعت بالقصاص العادل للشهداء وأحياء لذكرى مليونية 30 يونيو 2019 التي شكلت علامة فارقة في مسيرة الثورة واستطاعت اعادة المعادلة السياسية وفتحت الباب لعملية الانتقال المدني الديمقراطي.

الصيحة

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