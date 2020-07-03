شاهد بالصور.. (مليونية 30 يونيو) بالسودان تعيد طفل لأهله بعد أن ضاع منهم لفترة طويلة وأصبح متشرد





نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً عبر موقعي “فيسبوك” و “تويتر” خبراً عن مساهمة مظاهرات أو “مليونية 30 يونيو” التي خرجت فيها كل مدن السودان, في إعادة طفل لأهله الذين فقدوه وفشلوا في العثور عليه.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد أكد عدد من الناشطون أن الطفل “مصطفى” وهو اسمه تم نشر صورة أثناء مشاركته في (موكب 30 يونيو) ومن ثم قام بعض الشباب الذين يعملون كناشطين في العمل الطوعي والخيري بنشر صورته على نطاق واسع.

وقد بادرت إحدى الناشطات على التواصل مع عدد آخرين من أجل الوصول لأسرة الطفل, وقد تكللت مساعيها بالنجاح وتفاجأت بأن البطل مصطفي نازح ومشرد بسبب الحرب وقد فقد والديه في حرب دارفور ويعيش متشرداً بشوارع الجنينة ..

ومع التداول الواسع للصورة شاءت الاقدار ان تكتشف خالته المتواجدة بمدينة الضعين ان من بالصورة هو ابن شقيقتها وعلي الفور بادر شباب من مدينة الجنينة بالتواصل مع خالته وايصاله لها سالماً غانم.

الخرطوم _ النيلين

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