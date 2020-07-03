430 ألف إصابة وأكثر من 10 آلاف وفاة… الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة تفشي كورونا في أفريقيا





أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارة الأفريقية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوز الـ430 ألف حالة، بينما توفي أكثر من 10 ألف شخص.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ انتشار العدوى في القارة الأفريقية، تم تسجيل 430602 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و10623 حالة وفاة.

امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020

وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية جنوب إفريقيا (168061)، وفي مصر (71299). وسُجل أكبر عدد لحالات الوفاة في مصر (3120)، وفي جمهورية جنوب إفريقيا (2844)، والجزائر (928).

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي، في وقت سابق، أنه من المرجح أن يضطر سكان القارة الأفريقية إلى التعايش مع الزيادة المطردة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأمين الإمدادات خاصة أدوات الفحص ما يزال أحد التحديات الرئيسية في القارة.

وحذرت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، لافتة النظر إلى أن 3 دول تعد بؤراً لتفشي الفيروس في المنطقة وقالت “أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان.

سبوتنيك

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