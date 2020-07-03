الموت يغيب ممثلا مصريا بعد صراع مع المرض





أعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الممثل المصري، محمود جمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي للنقابة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وبحسب موقع “مصراوي”، فقد تعرض محمود جمعة لوعكة صحية مؤخرا دخل على أثرها في غيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، وظل راقدا فيها حتى وافته المنية.

كما نعى نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، الراحل محمود جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة”.

يشار إلى أن الممثل الراحل شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها “قوت القلوب” الذي كان آخر أعماله الفنية، وعرض في 2020، وهو من بطولة ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وكارولين عزمي وديانا هشام وفراس سعيد ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

أيضا شارك محمود جمعة في مسلسلات “ولد الغلابة” من بطولة أحمد السقا، و”فوق السحاب” من بطولة هاني سلامة، و”زلزال” من بطولة محمد رمضان و”كلبش” من بطولة أمير كرارة و”بركة” من بطولة عمرو سعد.

سبوتنيك

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