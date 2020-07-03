هل أدرك إبراهيم الشيخ القيادي بقوى الحرية والتغيير بعد حادثة إبنه وتانكر الجاز؛ ان السلام الإجتماعي مهدد؟





اليوم تذوقت مرارة الشيطنة

هل أدرك الان الاستاذ إبراهيم الشيخ ؛ القيادي بقوى الحرية والتغيير بعد حادثة إبنه وتانكر الجاز ؛ الان فقط ادرك ان السلام الإجتماعي مهدد ؛ وأن وأن وأن ! عشرات بل مئات شوهت صورتهم ؛ وأتهموا وبعضهم طرد من وظيفته بالإشتباه وبعضهم سجن وغيرهم ورد أسمه خطأ في قرارات نزع املاك !.

حينها لم ينطق (إبراهيم) ولكن اليوم وحينما مس (جناه) وجر أسمه تذكر فأهتدى ! إن زوايا الارتكاز على الحق والشرف يجب ان تظل معايرتها واحدة ؛ لك او عليك ؛ ومثلما يزعجك ان يمس جلبابك وسخ إتهام فارفض ذلك لغيرك ؛ الكل اباء والجميع لهم ابناء واهل ودار.

محمد حامد جمعة

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