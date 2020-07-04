السودان .. التجمع الاتحادي وحركات الكفاح يتفقان على أهمية الوصول إلى أتفاق سلام شامل





إتفق التجمع الإتحادي والوفد الثلاثي للحركات المسلحة التي تتفاوض مع حكومة السودان بمنبر جوبا، على أهمية الوصول لإتفاق سلام شامل يؤدي لتعزيز مكتسبات الثورة واستقرار الفترة الإنتقالية وضمان التحول الديمقراطي، إضافة إلى إستمرار التشاور والتنسيق من أجل تحقيق الرؤى الإستراتيجية التي تهدف لتأمين المسار الذي إختطته ثورة ديسمبر المجيدة وضمان عدم تكرار الأخطاء التي أقعدت البلاد منذ الإستقلال وحتى اليوم .

أكد الجانبان خلال أجتماع التام (الجمعة) بمقر إقامة الوفد بفندق السلام روتانا، أن قضية السلام تمثل الأولوية القصوى لفترة الإنتقال وما يتطلبه ذلك من ضرورة الوفاء بجميع إستحقاقاتها، مع تأكيد أهمية السعي للوصول للسلام مع بقية الحركات المسلحة حتى تحقق العملية الشمول المطلوب الذي يؤدي لوقف الحرب مرة وإلى الأبد.

واشار بيان صحفي صادر عن التجمع الاتحادي، الى ان الإجتماع ناقش بإستفاضة التطورات الكبيرة في ملف السلام بين الحكومة والحركات المسلحة إلى جانب القضايا العالقة المتبقية.

من ناحية أخرى، إلتقى وفد التجمع الإتحادي بمستشار رئيس جنوب السودان ورئيس الوساطة بمنبر جوبا توت قلواك بمقر إقامته حيث تقدم الوفد بالشكر لدولة الجنوب حكومة وشعبا على السعي الحثيث لتحقيق السلام في السودان، كما قبل دعوة المستشار لزيارة جوبا في أقرب فرصة.

صحيفة أول النهار

شارك الموضوع :





