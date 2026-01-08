وزير الطاقة يتفقد سير العمل برئاسة الوزارة بالخرطوم

تفقد وزير الطاقة، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، يرافقه المهندس الصادق جابر عضو لجنة تسيير أعمال وكيل الوزارة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، سير العمل بالإدارات المختلفة برئاسة وزارة الطاقة بالعاصمة الخرطوم.

وتلقى السيد الوزير خلال الزيارة تنويرًا شاملًا من مديري الإدارات حول سير العمل ومستوى الأداء والجهود المبذولة من قبل العاملين للنهوض بقطاع الطاقة، وذلك عقب العودة إلى مقر الوزارة الرئيسي بالخرطوم.

كما استمع الوزير إلى مداخلات العاملين بالوزارة، واطلع على أبرز التحديات التي تواجههم، مثمنًا الدور الكبير الذي يضطلع به العاملون في دفع عجلة العمل بالقطاع.

ودعا سيادته إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإسهام في نهضة الوطن، متعهدًا بمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين نتيجة العودة لمباشرة العمل بالمقر الرئيسي.

وشملت الزيارة الوقوف على سير العمل بالإدارة العامة للمنشآت النفطية، وإدارة الإمدادات، والشؤون القانونية، والمالية، والإدارية.