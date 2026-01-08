وزير الداخلية يلتقي وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ويبحثان استخراج الأرقام الوطنية للنازحين بالولاية الشمالية

التقى الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، بمكتبه الاربعاء، الأستاذ/ معتصم أحمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بحضور الفريق أول شرطة حقوقي/ أمير عبد المنعم فضل، المدير العام لقوات الشرطة.

وأوضح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية أن اللقاء ناقش قضايا النازحين بمراكز الإيواء بالولاية الشمالية، القادمين من ولايتي شمال دارفور وغرب كردفان، وضرورة إستخراج الأرقام الوطنية التي فقدها النازحون جراء التهجير القسري ونهب ممتلكاتهم من قبل المليشيا المتمردة.

وأشاد الوزير بالقرار الصادر من وزارة المالية الاتحادية القاضي بإعفاء النازحين من رسوم استخراج الأرقام الوطنية، مثمناً الدور الكبير لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في تسهيل وترتيب المعالجات الإدارية والفنية اللازمة لإستخراج الأرقام الوطنية، بما يتيح للنازحين الإستفادة من خدمات التعليم والصحة، والمشروعات الإنتاجية التي توفرها وزارة الرعاية الاجتماعية.