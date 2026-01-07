والي غرب كردفان: التدريب خط الدفاع الأول لحماية السلم المجتمعي

أكد والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد أن بناء القدرات والتدريب النوعي يمثلان حجر الزاوية في ترسيخ السلم المجتمعي وإعادة بناء الدولة على أسس متينة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة واعية قادرة على التعامل مع تعقيدات ما بعد الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بمكتبه المؤقت بمدينة الأبيض بالمكتب التنفيذي للاتحاد المهني للضباط الإداريين بالولاية، بحضور الأمين العام للاتحاد وأمناء الأمانات المتخصصة.

ووجه الوالي بضرورة توسيع مظلة البرامج التدريبية لتشمل قطاعات الشباب والإدارة الأهلية على مستوى الولاية، موضحاً أن إشراك هذه المكونات يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ويدعم مفاهيم الحكم الرشيد، ويعزز بناء جهاز إداري فاعل قادر على قيادة المجتمع بعد تحرير الولاية من مليشيا الدعم السريع المتمردة.