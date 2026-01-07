امين الحج والعمرة المكلف: ترتيبات الحج لهذا العام تسير بصورة ممتازة

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة المكلف الأستاذ عمر مصطفى علي ان ترتيبات الحج لهذا العام تسير بصورة ممتازة وفق المصفوفة الزمنية للمجلس الأعلى للحج والعمرة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأمتدح عمر في تصريح (لسونا) الجهود الكبيرة والمتابعة الدقيقة التي يقوم بها وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ بشير هارون عبد الكريم الذي ترأس الاجتماع الأول للجنة حزم خدمات الحجاج 1447 هجرية قبيل سفرها للمملكة العربية السعودية لإنجاز حزم خدمات الحجاج فيما يلي الأسكان، النقل، والاطعام ومستلزمات الحجاج، كما ثمن جهود الوزير في تخفيض مبلغ 300 ريال لكل حاج من رسوم الخدمات بالمشاعر المقدسة .

واضاف سيادته ان وظائف البعثة ستقتصر فقط على العاملين بالمجلس الأعلى للحج والعمرة والجهات ذات الصلة بأعمال الحج مثل وزارات الصحة والثقافة والإعلام والداخلية.