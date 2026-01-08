والي سنار يبحث مقترح إنشاء مدينة للإنتاج الحيواني بالولاية

​بحث والي سنار، الاربعاء، مع مدير عام وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، الدكتورة مواهب الأمين، التصور المقترح لإنشاء مدينة الإنتاج الحيواني وذلك بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية.

و​استعرض اللقاء ملامح مشروع مدينة إنتاج حيواني بالولاية والمواقع الجغرافية المقترحة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية عبر حزمة مشروعات تشمل ​إنشاء مسلخ حديث ومصانع لإنتاج وتجفيف الألبان فضلا عن ​تطوير خطوط إنتاج وصادر اللحوم، علاوة على ​إدخال تقنيات نقل الأجنة لتحسين وتهجين سلالات الأبقار و​تخصيص مزارع متكاملة لإنتاج الأسماك والأعلاف الطبيعية.

​كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الراهن لمحطة الأبحاث البيطرية بأم بنين التابعة لمحلية سنجة، حيث ناقش اللقاء خطط إعادة تأهيلها لتعود لمنظومة البحث العلمي والإنتاج.