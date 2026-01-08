سياسية
والي سنار يبحث مقترح إنشاء مدينة للإنتاج الحيواني بالولاية
بحث والي سنار، الاربعاء، مع مدير عام وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بالولاية، الدكتورة مواهب الأمين، التصور المقترح لإنشاء مدينة الإنتاج الحيواني وذلك بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية.
واستعرض اللقاء ملامح مشروع مدينة إنتاج حيواني بالولاية والمواقع الجغرافية المقترحة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية عبر حزمة مشروعات تشمل إنشاء مسلخ حديث ومصانع لإنتاج وتجفيف الألبان فضلا عن تطوير خطوط إنتاج وصادر اللحوم، علاوة على إدخال تقنيات نقل الأجنة لتحسين وتهجين سلالات الأبقار وتخصيص مزارع متكاملة لإنتاج الأسماك والأعلاف الطبيعية.
كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الراهن لمحطة الأبحاث البيطرية بأم بنين التابعة لمحلية سنجة، حيث ناقش اللقاء خطط إعادة تأهيلها لتعود لمنظومة البحث العلمي والإنتاج.
وبارك والي سنار مقترح المدينة، موجهًا بضرورة رفع مستوى التنسيق مع الجهات المركزية والمستثمرين، مؤكدًا دعم الولاية لكافة الجهود التي تهدف لتطوير الموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاج.
سونا