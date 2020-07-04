الشرطة تضبط تانكر وقود يباع في السوق الأسود





تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من ضبط تانكر معبأ بالوقود ويتم بيعه بالسوق الأسود لأصحاب المركبات .

وقال اللواء شرطة حقوقي عيسي آدم مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية إن هذه الضبطية تمت بعد توفر معلومات لقسم شرطة الاوسط الخرطوم عن قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء سوق اسود لبيع الوقود(جازولين ) المركبات العامة وعربات شفط مياه الصرف الصحي بالمنطقة الواقعة شرق ميدان سباق الخيول حيث تم عرض وبيع البرميل بسعر 17000 جنيه على اثر ذلك تحرك رئيس القسم الاوسط وبمعيته قوة من المباحث ومنسوبي القسم الى الموقع المذكور وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة المجموعة وتم ضبط عربة تانكر أثناء تفريغ حمولتها بعدد من المركبات منها عربة شفط الصرف الصحي وعربة هايس (ميني بص ) محملة بعدد3 براميل مليئة بالجازولين .

وبالتحري مع سائق التانكر اتضح أن الوقود مصدق للانتاج الحيواني وجملة محتواه عدد36000 لتر ويتم التلاعب بالحصة وبيعها بالسوق الأسود.

وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 57من القانون الجنائي .وأكد اللواء عيسي استمرار شرطة الولاية بكل اداراتها في إنفاذ خططها المهنية والأمنية وفق اجراءات التشغيل القياسية لعمليات الشرطة الهادفة الى منع واكتشاف ما يقع من الجرائم وتقديم المتورطين للعدالة .

وناشد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم المواطنين ولجان الخدمات بالاحياء التبليغ عن الممارسات السالبة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتسبب الندرة في السلع الاستراتيجية عبر التبليغ .

صحيفة الجريدة

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