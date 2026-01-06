مصر.. إبعاد أردني لضرورة أمنية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الأحد قرار وزير الداخلية إبعاد مواطن أردني لدواع أمنية وأسباب تتعلق بالصالح العام.

وذكر القرار أنه تقرر إبعاد المدعو علي محمد فيصل يحيى – أردني الجنسية – مواليد (2000/11/30) خارج البلاد، بعد “الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2025 /11/22 بشأن طلب إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”، وكذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرارات بشأن طلب بعض الأشخاص التجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بلغ عددهم 63 مواطنا.

ونص القرار على الإذن للمواطنين المدرج أسمائهم في القرار بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وينص قانون الجنسية المصرية على أنه “لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون”.

روسيا اليوم